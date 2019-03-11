مراد تابع شؤونا انمائية مع فنيانوس: اولوياته معالجة موضوع النقل عبر معبر نصيب

لفت وزير الدولة للشؤون الخارجية حسن مراد، بعد لقائه وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في الوزارة، الى ان "الاجتماع يأتي ضمن اطار التواصل والتعاون بين الوزارات ليصب في خدمة الناس والمواطنين"، مشددا على ان "فنيانوس يضع في سلم اولوياته معالجة موضوع النقل البري عبر معبر نصيب وإيجاد الحلول المناسبة لتسهيل العمل، خصوصا ما يتعلق برسوم عبور الترانزيت وغيرها من الرسوم التي تؤثر على انسياب السلع اللبنانية عبر سوريا باتجاه الدول العربية".

وتابع فنيانوس مع النائب إدي معلوف، شؤونا انمائية مناطقية وخدماتية. كما عرض مع النائب ماريو عون، الملفات الانمائية الحيوية التي هي بحاجة الى استكمال ومتابعة مع وزارة الاشغال، منها الطريق الرئيسي في الشوف الممتد من مجد المعوش حتى رشميا التي سبق ورصد لها مبلغ 5 مليون دولار لإنجازها، اضافة الى سائر الطرق. كذلك ايجاد مخرج لمنطقة الدامور والطريق المقفل بوجه الأهالي للوصول الى البحر وممتلكاتهم.