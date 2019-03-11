افتتاح مشروع دعم وتحديث المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان

افتتحت المديرية العامة للشؤون العقارية مشروع دعم وتحديث المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان" بتمويل من برنامج التعاون التقني وتبادل الخبرات الفنية لوكالة التنمية الفرنسية، وتنفيذ مؤسسة الخبرات الفرنسية، ضمن الشراكة مع المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية.

ولفت المدير العام لمديرية الشؤؤن العقارية جورج معراوي ممثلا وزير المالية علي حسن خليل إلى "انني أرحب بكم جميعاً اليوم في الحفل الرسمي لإطلاق" مشروع دعم وتحديث المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان " بتمويل من برنامج التعاون التقني وتبادل الخبرات الفنيةFEXTE) ) لوكالة التنمية الفرنسية، وتنفيذ مؤسسة الخبرات الفرنسية، ضمن الشراكة مع المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية ويأتي هذا المشروع كثمرة تعاون فرنسية – لبنانية للتطوير في مجال الصناعة العقارية ليؤكد من جديد دعم فرنسا للبنان من خلال بناء المؤسسات الحديثة وللعمل سوياً على تنمية هذا القطاع على جميع الأصعدة، خاصة من ناحية تطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية حديثة وجاذبة ومما له من تأثير على محاربة الفقر وتعزيز الحقوق".