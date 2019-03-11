مصلحة الليطاني: مياه القرعون ملوثة وغير صالحة للري والشفة الا بعد معالجتها

عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نتائج التحاليل التي أجريت في مختبرات الجامعة اللبنانية لمياه بحيرة القرعون ومفيضها ولمياه عين الزرقا، حيث أظهرت تلك التحاليل تلوث المياه بجرثومة "الايشيريشيا كولي" الناتجة عن الصرف الصحي وهي بالتالي غير صالحة للري وللشفة الا بعد معالجتها، مشيرة الى ان "التحاليل الصادرة عن مختبرات الجامعة اللبنانية اظهرت مطابقة العينات المأخوذة من البحيرة ومفيضها وعين الزرقا للمعايير الموضوعة لها فيما يخص المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والنحاس والزنك والكروم"، لافتة الى ان "تلك النتائج تتعلق بأماكن أخذ العينات ولا يمكن تعميمها على طول مجرى النهر بالنظر لاختلاف مواقع أخذ العينات ومصادر تلوثها".

ودعت المصلحة في بيان لها "كافة المعنيين الى مؤازرة جهودها لإيقاف مصادر التلوث عن نهر الليطاني لحماية اللبنانيين وتطبيق خارطة الطريق الحكومية، خاصة وان مشكلة التلوث وانتقالها عبر مجرى النهر لا ترتبط بزيادة كميات المياه في البحيرة بل باستمرار مصادر التلوث"، وأشارت الى انها "ستستمر بأخذ العينات وتحليلها دوريا واطلاع الرأي العام والشركاء عليها لاتخاذ القرارات المناسبة".