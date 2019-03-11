كركي يدعي على 4 أطباء ومواطن بجرم إختلاس أموال وتزوير والغش

أكد مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان، أنه "في إطار متابعته لقضايا الغش والإحتيال من قبل بعض المواطنين والمضمونين بقصد الإستفادة دون وجه حق من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبناء للتحقيقات التي أجرتها المراقبة الطبية ومديرية التفتيش الإداري في الصندوق، وعطفا على الإجراءات التي إتخذتها إدارة الصندوق، تقدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي بتاريخ 11/ 3/ 2019 بدعوى أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد كل من: المواطن ح.س. والأطباء ح خ، ي خ، ح خ، و ح ح، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا من أطباء وصيادلة ومختبرات ومضمونين وغيرهم بجرم إختلاس أموال الصندوق، والتزوير وإستعمال المزور والإحتيال، والإفادات الكاذبة، والغش. وسجلت هذه الدعوى بتاريخ 11/ 3/ 2019 برقم 1592/ 2019".
وحذر كركي "كل من تسول له نفسه الإستفادة من تقديمات الصندوق من دون وجه حق، وذلك تحت طائلة إتخاذ العقوبات المناسبة في حقه ولاسيما الملاحقة القانونية لدى المحاكم المختصة عند الإقتضاء".
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