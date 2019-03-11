ضبط عاطل نصب على شاب في 42 ألف جنيه بدعوى توظيفه في البترول

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، اليوم الإثنين، عاطلا بتهمة النصب على أحد المواطنين والاستيلاء منه على أموال مقابل توظيفه في شركات البترول.

وردت بلاغات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لوسط الدلتا، من "إبراهيم. م" 29 عاما مقيم بدائرة مركز كفر الزيات، يتهم "السيد. ر" 40 عاما، عاطل، مقيم بدائرة مركز كفر الزيات، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي 42 ألف جنيه، كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعيينه بإحدى شركات البترول، زاعما قدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسؤولي تلك الجهة إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ، وأن المتهم سبق اتهامه في قضية "إتجار في النقد"، ومحكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "سرقة بالإكراه"، وجرى ضبطه أثناء مقابلته المبلغ لاستلام باقي المبلغ المتفق عليه بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الخطاب المزيف الممهور بخاتم شعار الجمهورية الذي سلمه للمتهم والذي يفيد بتوظيفه بالبترول، تحصل عليه من أحد الأشخاص جاري تحديده وضبطه.