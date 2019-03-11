مقاتلات التحالف ومدفعية قسد تواصل قصف داعش في الباغوز بشرق سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دير الزور - (د ب أ):

واصلت مقاتلات التحالف الدولي ومدفعية قوات سورية الديمقراطية(قسد) اليوم الاثنين قصف أطراف بلدة الباغوز التي مازالت تحت سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وقال قائد ميداني في قوات سورية الديمقراطية يقاتل في بلدة الباغوز:" حققت العملية العسكرية التي بدأت مساء أمس هدفها، وسيطرنا على عدة نقاط من تنظيم داعش، وأن مقاتلات التحالف الدولي وسلاح المدفعية تقوم بقصف المنطقة التي مازالت تحت سيطرة التنظيم".

وأضاف القائد الميداني الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):"تتقدم القوات البرية بشكل مستمر، وتسيطر على نقاط جديدة في حين تتقلص المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش".

Advertisements

وأكد القائد الميداني "مازال تقدم قواتنا يتم بشكل حذر بسبب العبوات والالغام التي زرعها تنظيم داعش، ولكن لدينا القدرة في التقدم وحسم المعركة خلال ساعات، ومع ذلك نعمل على إنهاء وجود داعش في بلدة الباغوز بأسرع وقت، والأمر لن يتجاوز الـ 48 ساعة القادمة إن استمرت العمليات أو يقوم عناصر داعش بتسليم انفسهم".

وبدأت قوات سورية الديمقراطية مساء أمس عملية عسكرية للسيطرة على حي الشيخ حمد والمخيم على أطراف بلدة الباغوز.

وشنت طائرات التحالف منذ أمس وحتى ظهر اليوم، عشرات الغارات استهدفت المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش وقد استهدفت تلك المقاتلات اليوم مستودعاً لتنظيم داعش وشوهدت السنة الدخان واللهب تتصاعد من المنطقة.