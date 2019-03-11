المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة يطلق النسخة الثانية لـ"مصر الريادية" من مكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

يطلق المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمكتبة الإسكندرية، بعد غد الأربعاء، فاعليات النسخة الثانية من مؤتمر "مصر الريادية"، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم الفني والمهني "tvet".

أعلن ذلك أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، اليوم الإثنين، وقال إن النسخة الثانية من المؤتمر تستهدف دعم ريادة الأعمال بمصر، في ظل التحول الذي تشهدة البلاد في دعم القطاع مؤخراً.

وأضاف عثمان، أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد من المؤسسات المحلية والعالمية المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح التعليم الفني والمهني، بالإضافة إلى حضور خبراء دوليين، ومهتمين بهذا المجال، لبحث سبل دعم وتعزيز الاقتصاد المصري.