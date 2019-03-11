بالصور.. محافظ المنيا يكرم مسعفَين أعادا 96 ألف جنيه عثرا عليها في حادث

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

كرّم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الإثنين، اثنين من رجال الإسعاف، عثرا على مبلغ مالي 96 ألف جنيه في حادث على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال المحافظة، وسلموا المبلغ لمركز الشرطة، حيث منحهما المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي تقديرًا لأمانتهما.

وقال المحافظ، إن ما فعله رجال الإسعاف في هذا الحادث يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهم وإصرارهم على تأدية الأمانة إلى أهلها رغم الإغراءات التي يتعرض لها الإنسان، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الإسعاف، لافتا أن المكافأة لا توازي القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفين والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

وقال الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إن السائق عبيد عامر محمد، والمسعف اشرف محمود عبدالله عثرا على مبلغ 96 ألف جنيه، بحوزة مصاب في حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش -الشيخ فضل" أمام مركز بني مزار، وسلما المبلغ إلى مركز شرطة بني مزار.