موسكو: 300 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع أوروبا

أعلن وزيرالتجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف، اليوم الاثنين، زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال عام 2018 بنسبة 20%.

وجاءت تصريحات مانتوروف خلال اجتماع عقده

مع ممثلي شركات أوروبية في موسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم.وأفاد وزير التجارة والصناعة الروسي بأن حجمالاستثمارات المتراكمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بلغ 300 مليار يورو خلال العام الماضي، قائلا: "إن هذا الحجم يُظهر مدى اهتمام الشركات الأوروبية بالقدوم إلى بلادنا واستثمار أموالها في تطوير أعمالها في روسيا".