الحوثيون يستولون على أراضى بشمال غرب اليمن

ذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن المتمردون الحوثيون اكتسبوا ارضاً في المناطق الجبلية بشمال غرب اليمن، واستولوا على قرى قبلية وقتلوا مقاتلين مناهضين للمتمردين ومدنيين بعد اسابيع من الاشتباكات العنيفة.

أصبحت المنطقة الجبلية الوعرة بالقرب من الحدود السعودية خط جبهة مهم في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يتصارع فيه رجال قبائل الحجور المحليين ضد هجوم المتمردين المدعوم من إيران.

وقال محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني، لصحيفة ذا ناشيونال: "قتل المتمردون 62 مدنياً في منطقة حاجورالقبلية من بينهم 5 أطفال و 5 نساء، كما أصيب 217 في القتال ونزح 268 أسرة".

أضاف الوزير "قام المتمردون بنسف 24 منزلاً مدنيًا ونحو خمسة مساجد، كما دمروا 30 مزرعة عن طريق

زرع الألغام في التربة أو منع أصحاب المزارع من ريهم".

تقدموا واستولوا على منطقة العباسة وقتلوا القيادي (أبو مسلم الزكري) واعتقلوا جميع أفراد عائلته بعد تفجير منزله بالإضافة إلى منزلين آخرين ينتمون إلى قادة آخرين فروا من المنطقة .

وأظهر الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية منازل مدنية على المنحدرات الحادة في المنطقة التي تعرضت للقصف من قبل المدفعية الحوثية وقذائف الهاون عندما فشلت في تحقيق مكاسب في وقت سابق من الهجوم.

وفي محاولة لمنع المتمردين الحوثيين، تشكل الطائرات النفاثة التي يقودها التحالف العربي سلسلة من الضربات الجوية ضد مواقع الحوثيين

وهم يتجمعون في الهجوم النهائي يوم السبت الماضى.

وقال مصدر إن عشرات المقاتلين الحوثيين الذين تجمعوا على جبل الزواكيره في منطقة كوشار قتلوا في غارة التحالف، وعلى الرغم من القوة الجوية تمكن المتمردون من شن هجومهم والاستيلاء على المنطقة.

وقد عقد عسكر مؤتمراً إعلامياً في القاهرة أمس الأحد لإعلان منطقة كوشار منطقة كوارث، وقال إن الحوثيين كانوا ينفذون عمليات قتل جماعية ضد المقاتلين القبليين في حاجور، كما منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية العاملة في اليمن إلى ممارسة الضغط على المتمردين لوقف إرهاب المدنيين في المنطقة وفتح ممرات إنسانية للسماح لمن يريدون الفرار بالقيام بذلك.

وفي أماكن أخرى باليمن، قال مامون المحجمي المتحدث باسم كتائب جيانتس الموالية للحكومة، للصحيفة، إن قوات المتمردين مستمرة في انتهاك وقف إطلاق النار في الحديدة، مضيفاً أن الحوثيين شنوا عدة هجمات ضد مواقع القوات المشتركة في منطقة الدريهيمي وكذلك داخل المدينة.

