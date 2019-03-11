مباحثات هندية أمريكية بشأن التوتر المتصاعد مع باكستان

وصل وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخالي إلى واشنطن؛ للقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وإجراء مشاورات ثنائية وحوار حول الأمن الاستراتيجي مع مسئولين أمريكيين آخرين. وقال مسؤولون- في تصريحات نقلتها صحيفة (إيكونوميك تايمز) الهندية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- إن جوخالي سوف يلتقي مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى اليوم؛ لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا السياسة الخارجية الرئيسية وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالأمن، وذلك وسط ما تشهده الهند وباكستان من توترات على خلفية حادث بولواما بإقليم كشمير المُتنازع عليه بينهما.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه على الرغم من تحديد موعد زيارة جوخالي للولايات المتحد

يذكر أن وتيرة التوتر تصاعدت بين نيودلهي وإسلام آباد عقب شن القوات الجوية الهندية ضربة جوية داخل الأراضي الباكستانية/ الثلاثاء/ الماضي، فيما قال مسؤولون باكستانيون إن القوات الجوية الباكستانية شنت بدورها غارات جوية الأربعاء الماضي عبر خط المراقبة الحدودي بين البلدين. قضايا السياسة الخارجية الرئيسية وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالأمن، وذلك وسط ما تشهده الهند وباكستان من توترات على خلفية حادث بولواما بإقليم كشمير المُتنازع عليه بينهما.وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه على الرغم من تحديد موعد زيارة جوخالي للولايات المتحدقبل وقوع حادث بولواما، إلا أن لقاء جوخالي بومبيو ومسئولين آخرين، خلال الزيارة الممتدة لثلاثة أيام، تعد مهمة نظرا لتصاعد التوتر بين الهند وباكستان.يذكر أن وتيرة التوتر تصاعدت بين نيودلهي وإسلام آباد عقب شن القوات الجوية الهندية ضربة جوية داخل الأراضي الباكستانية/ الثلاثاء/ الماضي، فيما قال مسؤولون باكستانيون إن القوات الجوية الباكستانية شنت بدورها غارات جوية الأربعاء الماضي عبر خط المراقبة الحدودي بين البلدين.

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