أبوالغيط يعزي رئيس الوزراء الإثيوبي في ضحايا الطائرة المنكوبة

أرسل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقية تعزية إلى أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية ، الذي وقع يوم أمس الأحد. الأثيوبية ، الذي وقع يوم أمس الأحد. وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبوالغيط أعرب عن تعازيه وخالص مواساته لحكومة وشعب أثيوبيا وأسر الضحايا وتضامنه معهم في هذا المصاب الأليم. كما قدم تعازيه للدول العربية والأجنبية الأخرى التي فقدت رعاياها جراء هذا الحادث.

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