أبوالغيط يعزي رئيس الوزراء الإثيوبي في ضحايا الطائرة المنكوبة

أرسل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقية تعزية إلى أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في ضحايا حادث طائرة الخطوط الجويةالأثيوبية ، الذي وقع يوم أمس الأحد.
وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام
كما قدم تعازيه للدول العربية والأجنبية الأخرى التي فقدت رعاياها جراء هذا الحادث.
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