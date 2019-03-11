حفتر يعزز موقفه من خلال أخذ المزيد من الأراضي

ذكرت صحيفة جارديان البريطانية، أنه قد تم تعزيز خليفة حفتر رئيس الجيش الوطني الليبي، من خلال هجوم ناجح في جنوب غرب البلاد الذي يغيب عنه القانون في كثير من الأحيان، ويقول بعض المراقبين إن حفتر في وضع أفضل لإملاء الشروط على منافسه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها في طرابلس.

ويسيطر حفترعلى ثلثي البلاد ومعظم المعابر الحدودية والعديد من المنشآت النفطية الرئيسية، بما في ذلك حقول النفط الكبيرة في حوض مرزوق.

قالت الصحيفة أن الخصمان التقى في أبو ظبي في 27 فبراير، وقد يجتمعان مرة أخرى الأسبوع المقبل في محاولة تبدو وكأنها محاولة جديدة لكسر الحرب الأهلية التي دامت ثماني سنوات تقريبا والتي تركت البلد فريسة للمتاجرين بالبشر والميليشيات.

لم يؤد اجتماع فبرايرالذي حضرته بعثة الأمم المتحدة الخاصة، إلا إلى التزام عام مبهم بإجراء انتخابات ديمقراطية هذا العام، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك، كما أدى إلى رفع إنتاج النفط في حقل الشرع النفطي أكبر حقل في ليبيا.

ومنذ ذلك الحين قال السراج إن الرجلين اتفقا على إجراء انتخابات هذا العام، والعمل باتجاه تسوية مدنية، وقد تم التعهد بالمثل في الصيف الماضي لإجراء انتخابات بحلول ديسمبرلكن الموعد النهائي لم يتم الوفاء به، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات حول تسلسل الانتخابات، بما في ذلك إجراء استفتاء على الدستور.

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أضافت الصحيفة أن المجتمع الدولي رحب بالحوار، لكن بعض

الجماعات في الغرب تخشى من أن يكون السراج ضعيف تحت الضغط الدولي راغباً في التوصل إلى اتفاق مع حفتر ومؤيديه في شرق البلاد.

قال السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، إن اجتماع أبو ظبي بين السراج و حفتر ينبغي أن يُنظر إليه على أنه جزء من جهود سلامه لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا.

تابع ميليت "أن انتقال حفتر إلى الجنوب يعني أنه يسيطر الآن على معظم حقول النفط البرية الليبية، يجب أن يكون جزءًا من الحل، لكنه يجب أن يخضع للرقابة المدنية، وإذا أراد أن يكون رئيساً فعليه الترشح كمدني، لكن ليس هناك سابقة ولا أساس دستوري للانتخابات الرئاسية".

كما أكد مصطفى سناالله رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الليبية، أنه يمكن أن ينهي الإغلاق الذي فرضته الشركة على نفسها في حقل الشرع الليبي، ذكرا أن الحقل قادر على إنتاج 300000 برميل من الخام يوميا.