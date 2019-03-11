بالصور.. مصرع اثنين وإصابة 26 آخرين في حادث افتراضي لقطار الحرمين

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 26 آخرون بإصابات بينها سبع حالات خطيرة، وثماني حالات متوسطة، و11 حالة عُولجت بالموقع، خلال سيناريو فرضية بالمحطة الرئيسة لقطار الحرمين بجدة استهدفت رفع استعداد الأجهزة المختصة.

وأعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة، تلقيه بلاغا عن انحراف لقطار الحرمين السريع عن مساره في أثناء انطلاقه من محطة جدة الرئيسة باتجاه الشمال وعلى متنه 437 راكبا.

ووفق البلاغ فقد أدى الانحراف إلى سقوط العربة رقم 1 من

مقدمة القطار في أعلى الجسر وارتطامها بأرض ترابية بجوار المسار واندلاع حريق في العربة رقم 2، ونجم عن الحادث وقوع إصابات ووفيات.وشاركت في تنفيذ التجربة الفرضية 13 إدارة حكومية، إضافة إلى جهات مساندة.وعقد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة اللواء سالم المطوفي؛ مؤتمرا صحفيا بحضور مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور عبدالعزيزالزهراني؛ ومندوبين من الجهات المختصة.وأكد، خلال المؤتمر، أن الهدف من التجربة هو رفع الاستعداد للحوادث التي قد تقع، مشيرا إلى أن اللجان تعمل على تقييم التجربة.من جانبه، أكّد مدير الدفاع المدني بجدة العقيد دكتور عبدالعزيزالزهراني؛ أن سيناريو الحادث تركز على جسر معلّق بالقرب من الكتف له ميول حيث انحرفت العربة وكان تحتها مصابون؛ ما أدى إلى استخدام الرافعات لرفع العربة وإخراج المصابين، فيما تم إخلاء العربات الأخرى بقطار الحرمين من الركاب.وقد تيسر لمرور جدة في تهيئة الطريق لسيارات الإسعاف للوصول إلى الموقع بكل يسر وسهولة.