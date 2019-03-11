هبطت طائرة ركاب روسية تابعة لخطوط "الأورال" اضطراريًا في مطار باكو الدولي في العاصمة الأذربيجانية، بعد اشتباه الطيار بوجود قنبلة على متنها،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن ناطق باسم مطار باكو قوله، اليوم الاثنين: "هبطت طائرة
ركاب من نوع "ايرباص ــ 312" تابعة لشركة "خطوط الأورال" الروسية الجوية اليوم اضطراريًا في مطار باكو الدولي".
وأضاف أن سبب الهبوط الاضطراري هو اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في باكو بعد اشتباه الطيار بوجود قنبلة على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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