هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في باكو بعد اشتباه الطيار بوجود قنبلة على متنها

هبطت طائرة ركاب روسية تابعة لخطوط "الأورال" اضطراريًا في مطار باكو الدولي في العاصمة الأذربيجانية، بعد اشتباه الطيار بوجود قنبلة على متنها،

وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ونقل عن ناطق باسم مطار باكو قوله، اليوم الاثنين: "هبطت طائرةركاب من نوع "ايرباص ــ 312" تابعة لشركة "خطوط الأورال" الروسية الجوية اليوم اضطراريًا في مطار باكو الدولي".وأضاف أن سبب الهبوط الاضطراري هو اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها.