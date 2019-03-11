باكستان تعلن مقتل شخص جراء قصف هندي بإقليم كشمير

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين، مقتل شخص جراء قصف من جانب القوات الهندية بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن الشرطة الباكستانية : "إن القوات الهندية قصفت الجانب الباكستاني من الإقليم عبر
من جانبه..ألقى المتحدث باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا باللائمة على القوات الباكستانية لبدئها إطلاق النيران أمس الأحد ، مضيفا أن
أربعة قرويين أصيبوا في الجانب الهندي من الإقليم.
يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين الهند وباكستان الشهر الماضي بعدما شنت الهند غارات جوية داخل باكستان قالت إنها استهدفت مقار جماعة متطرفة ؛ وذلك إثر هجوم على القوات الهندية في كشمير في 14 من فبراير أسفر عن مقتل 40 منهم.
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