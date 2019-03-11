بارنييه: مفاوضات "بريكست" باتت بين الحكومة والبرلمان البريطانيين

صرّح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكست" ميشال بارنييه، اليوم الإثنين، أن الأوروبيين قدموا مقترحات لإخراج مباحثات "بريكست" من المأزق وأن المفاوضات باتت الآن بين الحكومة والبرلمان البريطانيين.

وأضاف بارنييه لدى وصوله إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة بريكست مع سفراء 27 دولة أعضاء في الاتحاد، "قدمنا مقترحات بناءة"، مضيفاً "أجرينا محادثات كامل نهاية الأسبوع والمفاوضات باتت الآن بين الحكومة والبرلمان في لندن".

ويعتبر الأوروبيون أنهم قدموا كل التنازلات الممكنة للحكومة البريطانية لتمكينها من إقناع النواب بالمصادقة على الاتفاق المبرم بين بروكسل ولندن خلال تصويتهم المقرر هذا الأسبوع.

وعرض بارنييه مساء الجمعة، في سلسلة تغريدات آخر المقترحات الأوروبية. وأشار خصوصاً إلى استعداد الاتحاد الاوروبي لإضفاء "طابع ملزم" على التعهدات الواردة في رسالة كان وقعها رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وهي رسالة نصت على ضمان الطابع المؤقت لشبكة الأمان الواردة في اتفاق بريكست بهدف تفادي عودة الحدود المادية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وذلك بغرض الحفاظ على اتفاق السلام في إيرلندا الموقع في 1998.

Advertisements

ويبقي هذا الإجراء الذي اتفق على اللجوء إليه كحل أخير في حال عدم التوصل الى حل آخر، المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الاوروبي على أن تكون إيرلندا الشمالية مطبقة بشكل أكثر تشدداً لمعايير الاتحاد الاوروبي.

ويرى الكثير من النواب البريطانيين في هذا الاجراء "فخاً" يبقي المملكة ضمن الاتحاد رغم بريكست. ويطلبون وضع حد زمني أو ضمان إمكانية التخلي عن الإجراء بشكل أحادي.

ويرفض الاتحاد الاوروبي إعادة التفاوض بشأن هذا الإجراء، لكنه وعد بفعل كل ما هو ممكن للتفاوض بعد بريكست على علاقة تجارية مستقبلية مع لندن تجعل المراقبة على الحدود الإيرلندية غير مفيدة، وبالتالي تلغي الحاجة إلى شبكة الأمان.

وحصلت "مباحثات تقنية" في نهاية الأسبوع ببروكسل في محاولة للتوصل الى تسوية، من دون ان تسفر عن نتيجة. وقال مصدر أوروبي إن هذه المباحثات لم تستأنف بعد الاثنين.

وجرت مباحثات هاتفية بين رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلو يونكر مساء الأحد واتفقا على "البقاء على اتصال" الاثنين، بحسب المصدر ذاته.