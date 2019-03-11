الجيش اليمني يستهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي في الجوف

شنت وحدات من الجيش اليمني، قصفًا مدفعيًا، استهدف تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف شمالي شرق محافظة الجوف. بحسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال مصدر عسكري يمني وفقاً لموقع "21 سبتمبر" الحكومي، إن القصف استهدف تعزيزات لميليشات الحوثي الإرهابية في منطقة وادي خب, وأسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة لميليشيات الحوثي ومصرع وإصابة من كان على متنها.

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