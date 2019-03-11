مدرب ليفربول يدخل على خط "أزمة صلاح"

منذ 3 من الساعات و 51 من الدقائق

صلاح سجل مرة واحدة فقط خلال المباريات 8 الأخيرة

سجل مهاجم ليفربول، محمد صلاح، هدفا واحدا فقط في المباريات الثمانية الأخيرة، مما طرح تساؤلات بشأن دخول النجم المصري في "أزمة ثقة"، وفق ما ذكر موقع "غول" الرياضي.

وفشل صلاح مرة أخرى في هز الشباك، الأحد، أمام بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال متابعون إن صلاح يبدو أنه يعاني مؤخرا من قدرته على التهديف، مما زعزع ثقته خلال الأسابيع الأخيرة.

ورفض مدربه، الألماني يورغن كلوب" رفضا قاطعا هذه الادعاءات، وقال "صلاح لا يعاني من أي أزمة ثقة"، متهما وسائل الإعلام بتضخيم الأمور.

Advertisements

وأوضح "ليست لصلاح أي مشكلة ثقة.. اليوم صلاح كان الأفضل بالرغم من أنه لم يسجل"، مضيفا "أنا متأكد أن العديد من التقييمات ستثبت أنه كان الأفضل أمام بيرنلي.. نعيش لحظة جيدة معا".

وتابع "الرسالة التي أقولها اليوم أن لا أحد سيتخلص منا (ليفربول)"، في إشارة منه إلى الصراع مع مانشستر سيتي على لقب الدوري.

وذكر أن الجزء الأخير من الموسم هو الجزء الحاسم، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج في بعض الأحيان إلى القليل من الحظ للفوز.

ويفصل صلاح هدف واحد فقط عن الوصول لـ50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، وهو إنجاز كبير في زمن قياسي.

وكان كلوب قال في تصريح سابق نقله الموقع الرسمي للنادي "صلاح لديه أرقام مذهلة، هذا كل ما في الأمر. أهدافه هي التي أوصلتنا هنا (المنافسة على لقب البريميرليغ). أنا كمدرب معتاد على ألا يسجل اللاعبون الأهداف في بعض الفترات. إنه أمر طبيعي".