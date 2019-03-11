كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد بقوات سوريا الديمقراطية: تقدم متواضع نحو آخر معقل لـ"داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحد قادة قوات سوريا الدمقراطة، اليوم الاثنين، أن المقاتلين المدعومون من الولايات المتحدة يتحركون ببطء إلى الجيب النهائي لـ"داعش" في شرق سوريا، لتجنب الخسائر في مواجهة نيران القناصة والألغام الأرضية.

وطارت الطائرات الحربية فوق الباغوز، وهي مجموعة من المنازل على ضفاف نهر الفرات على الحدود العراقية، حيث لا يزال مقاتلو "داعش" يتمركزون، وارتفع الدخان من المنطقة إلى جانب أصوات اشتباكات متقطعة.

وقال عدنان عفرين، وهو قائد كبير في قوات سوريا الديمقراطية، أن القوات حققت تقدمًا "متواضعا"، منذ استئناف هجومها في وقت متأخر من يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المقاتلين الجهاديين.

وحسب "رويترز"، لا تزال عمليات قوات سوريا الديمقراطية العسكرية، مستمر اليوم الاثنين مع الضربات الجوية للتحالف، لكن "عفرين" قال، إن التقدم كان بطيئًا لأن قوات سوريا الديمقراطية أرادت إكمال الحملة بأقل الخسائر.