كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللحظات الأولى لاحتراق مصفاة لتكرير النفط في روسيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت وسائل الإعلام الروسية شريط فيديو يوثق اللحظات الأولى لحريق ضخم، اندلع في إحدى مصافي النفط بمدينة كومسومولك على الآمور.

ويظهر الفيديو كيف بدأت أعمدة من الدخان الأبيض ترتفع من بعض الأنابيب التابعة للمصفاة، ليفاجأ مصور الفيديو بانفجار قوي انتشر صدا صوته لبضعة كيلومترات، تبعته ألسنة كبيرة من اللهب بدأت تنتشر في مبنى المصفاة.

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وأوضحت السلطات في مدينة كومسوملسك على الآمور أن الحريق اندلع في المصفاة، في صباح الاثنين في تمام الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (5:30 بتوقيت موسكو)، وشارك في إخماده أكثر من 50 رجل إطفاء و14 آلية.

ولم يسفر الحادث عن ضحايا في الأرواح، أما سببه وفقا للخبراء، فكان انخفاض الضغط في إحدى وحدات التفحيم التابعة للمصفاة.