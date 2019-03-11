كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة بإيران تصدر حكما بحق مجند سابق بالبحرية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية أن القضاء الإيراني أصدر حكما بحق المجند السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت، الذي اعتقل في يوليو من العام الماضي في إيران، لكن لا توجد معلومات حول ماهية الحكم.

نقلت وكالة "تسنيم" عن المدعي العام لمدينة مشهد، غلام علي صادقي، قوله اليوم الاثنين "صدر حكم ضد العسكري الأميركي مايكل وايت بسبب اتهامات أمنية. الحكم صدر، لكني لا أعرف التفاصيل".

تصريح صادقي مخالف لبيان أصدرته وزيرة الخارجية الإيرانية في فبراير الماضي قالت فيه إن وايت لا يواجه اتهامات أمنية ولا يحاكم بتهمة التجسس.

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وايت، الذي اعتقل في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد وهو من قدامى محاربي مشاة البحرية، أول أميركي يعتقل منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.

وذكرت عائلته أنه سافر إلى إيران لزيارة صديقته التي تعرف عليها عبر الإنترنت، ومن ثم اعتقل بشكل تعسفي.