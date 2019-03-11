كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركيا تستدعي السفير البلجيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير البلجيكي لدى تركيا اليومالاثنين، حسبما أفادت شبكة "تي.آر.تي هابير".

وبحسب ما ورد، قدمت الوزارة احتجاجًا للسفير فيما يتعلق بالقرار الأخير الذي اتخذته السلطات البلجيكية بإغلاق القضية ضد 36 من المشتبه في أنهم شركاء في حزب العمال الكردستاني.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة بلجيكية، النظر في اتهامات ضد 36 شخصًا يشتبه في عملهم لحزب العمال الكردستاني، واختطاف الأطفال في بلجيكا وإرسالهم إلى معسكرات حزب العمال الكردستاني للانضمام إلى المنظمة. ويدرس المدعون البلجيكيون حاليًا فرصًا لإعادة القضية إلى المحكمة.

وكانت الاستدعاءات قد قدمت من قبل أنقرة التي انتقدت بلجيكا لرفضها محاكمة 36 شخصًا يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.