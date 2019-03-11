كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يحيل مشروع قانون مكافحة البلطجة إلى المجلس الدستوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مجلس الوزراء أنه يعتزم إحالة مشروع قانون مكافحة البلطجة إلى المجلس الدستوري، وفقًا لما أعلنه اليوم المتحدث باسم الحكومة.

وأوضح بنيامين جريفو أن الرئيس ماكرون أعرب عن رغبته بصفة خاصة في معرفة رأي المجلس الدستوري حول المادة الثانية المتعلقة بعمليات التفتيش والمادة الثالثة الخاصة بفرض قيود حول التظاهر والمادة السادسة حول إنشاء جريمة إخفاء الوجه.

وأضاف جريفو أن ماكرون "يعمل بشكل كامل في إطار دوره كضامن للحريات المدنية".