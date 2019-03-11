كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يبعث برقية تعزية لرئيس الوزراء الأثيوبي في ضحايا الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقية تعزية إلي أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي في ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية الذي وقع يوم أمس الأحد.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام، أن أبو الغيط أعرب عن تعازيه وخالص المواساة لحكومة وشعب أثيوبيا وأسر الضحايا وتضامنه معهم في هذا المصاب الأليم، كما قدم تعازيه للدول العربية والأجنبية الأخرى التي فقدت رعاياها جراء هذا الحادث.