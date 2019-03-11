كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة أكثر من 80 شخصا في اصطدام مركب بـ "مخلوق بحري" باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب أكثر من 80 شخصا في حادث تصادم عبّارة بحيوان بحري، قبالة جزيرة يابانية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث بعد ظهر السبت، قبالة جزيرة سادو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو"، نقلا عن حرس السواحل الياباني، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكانت خمسة من الإصابات خطيرة، فيما تم العثور على صدع بطولة 15 سنتيمترا في مؤخرة العبّارة.

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وكانت العبارة غادرت من ميناء نيجاتا في هونشو، وتحمل 121 راكبا، و4 من أفراد الطاقم.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن سبب الحادث قيد التحقيق من قبل مسؤولي خفر السواحل، الذين قالوا إن العبارة ربما ضربت حوتا أو حيوانا بحريا آخر.