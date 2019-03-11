كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بحزب "أردوغان" محذرا واشنطن: أنقرة قررت شراء نظام إس -400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، من أن الولايات المتحدة تتخطى الحدود حول التعليقات بشأن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي إس -400 من روسيا.

وقال "جليك"، خلال مؤتمر صحفي، إن أنقرة قررت استكمال اقتناء النظام الدفاعي الروسي الصنع إس -400، بعد أن فشلت واشنطن في الاستجابة لطلب تركيا لنظام صواريخ باتريوت وسط الأزمة السورية.

وأضاف "جليك": "كان يجب على حلفاء الناتو دعم تركيا، التي أصبح مجالها الجوي ضعيفًا، البلاد لم يكن أمامها خيار آخر سوى شراء الـ إس -400".

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وفي الوقت نفسه، أكد أن الولايات المتحدة لم تعارض شراء أنظمة صواريخ روسية من قبل أعضاء حلف الناتو في الماضي.

واستنكر "جليك": "لماذا يقبلون اقتناء اليونان لنظام إس -300؟" ، مشيراً إلى الازدواجية في المعايير المتبع ضد تركيا.

وجاءت التعليقات، في أعقاب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم البنتاجون تشارلي سامرز، الذي حذر تركيا من شراء إس -400.