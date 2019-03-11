كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل شخص في كشمير إثر تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول في الشرطة الباكستانية، أن القوات الهندية عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها قصفت القطاع الخاضع للسيطرة الباكستانية، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 70 عامًا.

وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، قال قائد الشرطة المحلية، أرشاد نقفي، اليوم الاثنين، إن الرجل كان يزور ابنته في اليوم السابق، في محاولة لاصطحابها إلى منطقة أكثر أمنا عندما قتل.

وألقى متحدث باسم الجيش الهندي، الكولونيل راجيش كاليا، باللائمة على القوات الباكستانية في إطلاق النار يوم الأحد، قائلًا: "إن أربعة قرويين في منطقة كشمير التي تسيطر عليها الهند أصيبوا".