وسط حضور أمني قوي..احتجاجات الأساتذة تعود إلى الرباط

بعد نهاية أسبوع هادئة، عادت احتجاجات الأساتذة إلى العاصمة الرباط، صباح اليوم الإثنين، حاملين ورقة التلويح بالتصعيد.

وخاض أساتذة “الزنزانة 9” صباح اليوم الإثنين، احتجاجا جديدا أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمدينة العرفان، وسط حضور أمني قوي.

وفي كلمتهم أثناء وقوفهم أمام المديرية، لوح أستاذة “الزنزانة 9” بخيار التصعيد تجاه التعاطي الحكومي مع قضيتهم، متشبثين بمطلب الترقية في السلم الوظيفي، وبأثر رجعي.

وقال المعتصمون من الأساتذة الغاضبين، إن التصعيد أصبح خيارا واردا أمامهم بقوة، لأنه لم يعد أمامهم شيء ليخسروه، فيما تدخل احتجاتهم وسط العاصمة الرباط لأسبوعها الثاني.

يشار إلى أن قطاع التعليم يعيش على صفيح ساخن، بعد تزايد الاحتجاجات التي يخوضها أساتذة “الزنزانة 9” والأساتذة المتعاقدين، في أزمة لا يبدوا أنها ستنفرج قريبا بعد إجماع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على رفض المقترحات الحكومية.