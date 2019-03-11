العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلن التلفزيون الإثيوبي، اليوم الاثنين، أن المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت أمس الأحد، في موقع الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن التلفزيون الحكومي أن المحققين وجدوا الصندوق الأسود في مكان التحطم الذي يبعد 60 كلم عن العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا).

ومن المرجح أن يساعد العثور على الصندوق الأسود في معرفة السبب الذي أدى إلى وقوع كارثة الطائرة الإثيوبية، خاصة أنها هوت بعيد إقلاعها بقليل.

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وتحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

وتعد طائرة “بوينغ 737 ماكس” من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطورا. لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة قبل عامين، بعد كارثة الطائرة الإندونيسية.