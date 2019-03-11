خلال استضافته، صباح اليوم الاثنين، في منتدى وكالة المغرب الغربي للأنباء، قال محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، إن وزارته تشتغل، حاليا، على إطارين قانونيين جديدين، يتعلقان بالصحافة الإلكترونية، والمقاولة الإعلامية الرقمية.
وأضاف الوزير أن “الصحافة الإلكترونية تواجه التحدي القانوني، لأن القانون يؤطر المجتمع، واليوم لدينا قانون الصحافة والنشر، ونتساءل، هل يواكب بما يكفي التحول الرقمي؟”.
وأوضح الأعرج أنه “آن الأوان للانتقال إلى مرحلة أخرى، وإقرار قانون للصحافة الإلكترونية، وهو الورش، الذي نشتغل عليه حاليا”.
ويرى الوزير أنه من المفروض إقرار مقتضيات قانونية للمقاولة الإعلامية، وقال: “حان الوقت لإيجاد إطار قانوني للمقاولة الإعلامية الرقمية”.
وشدد الوزير على أهمية “حماية الملكية الفكرية، واستحضار ذلك في أي مراجعة قانونية، خصوصا في ظل مظاهر الاستنساخ، التي تتطلب حماية حقوق المؤلف”.
وتحدث الوزير، أيضا، عن التحدي الاقتصادي، وقال إنه “مرتبط بضعف حجم الاستثمار، في مجال الإعلام والصحافة الإلكترونية”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأعرج: حان الوقت لإيجاد إطار قانوني للمقاولة الإعلامية الرقمية ونحن نشتغل على اثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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