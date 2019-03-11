بعد وفاة والده.. المغربي بوطيب يلتحق بتداريب الزمالك

أكدت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الإثنين، أن الدولي المغربي خالد بوطيب قد وصل إلى مصر قبل ساعات بعد تغيبه لخمسة أيام عن التداريب المجموعة، بعد وفاة والده بالمغرب.

وأكدت المصادر ذاتها، أن إدارة الزمالك المصري، قد منحت اللاعب يوم راحة إضافي، على أن يلتحق بالمجموعة، غداً الثلاثاء، من أجل خوض استعدادات المباراة المقبلة أمام نصر حسين داي، برسم الجولة السادسة والأخيرة، بدور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

النادي المصري عبر عن مواساته للاعب المنتخب الوطني بوطيب، الذي حظى بعطلة استثنائي بهدف السفر صوب المغرب، من أجل تشجييع جنازة والده، الذي وافته المنية، ليلة الثلاثاء الماضي.

وجدد النادي دعمه للاعب الأسود الذي فقد والده برسالة تعزية، نشرت عبر الموقع الرسمي للزمالك وجميع الصحفات الخاصة به بمواقع التواصل الاجتماعي.