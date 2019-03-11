كانت موجهة لموائد المغاربة.. حجز خرفان مريضة وسط شاحنة

تمكنت السلطات المحلية بافورار التابعة لإقليم أزيلال، صباح أمس الأحد، من حجز مجموعة من المواشي المريضة، الموجهة للذبح والبيع بسوق الأسبوعي.
وأفادت مصادر “ليوم 24″، أن مواطنين أخبروا السلطات بأن شاحنة تحمل مجموعة من الخرفان المريضة، والتي تحمل أوراما.
وأضافت مصادر الموقع، أنه فور إشعارها بالخبر، انتقلت المصالح الأمنية والبيطرية إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على الخرفان موضوع البحث، وتقرر إحراقها بعدما تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك.
ودق حقوقيون ناقوس الخطر بعد انتشار ظاهرة ذبح المواشي داخل بعض الأسواق الشعبية، بعيدا عن المجازر المخصصة لذلك.
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