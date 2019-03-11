مسابقة أفلام الدقيقة الواحدة من مؤسسة سوا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تنطلق مبادرة "قصتها قصتي" على شرف يوم المرأة العالمي الثامن من آذار (مارس) لعام 2019. تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية إصدار وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف في فلسطين، باستخدام صناعة أفلام قصيرة تتمحور حول أهمية قانون حماية الأسرة من العنف وتساهم في التأثير على إقرار وإصدار هذا القانون الذي يوفر حماية من العنف وآليات دفاعية وتدابير استجابة لحماية ضحايا العنف، ومعاقبة الجناة على أفعالهم. شروط المسابقة أن يتحدث الفيلم عن أهمية إقرار هذا القانون، من خلال عرض واقع ما تعرض له النساء بشكل يومي، وعدم معاقبة الجناة على أفعالهم، بسبب عدم وجود قانون متخصص لحماية الأسرة من العنف. الاشتراك متاح للجميع. محتوى الفيلم يهدف لمكافحة العنف ضد المرأة. أن يكون الفيلم مؤثرًا وجذابًا ومبتكرًا. يجب ألا تزيد مدة الفيلم عن دقيقة واحدة. أن يكون محتوى الفيلم من إنتاج المشترك. يرجى احترام حقوق الملكية الفكرية. صناعة فيلمك تعتمد على إبداعك واستخدامك للهاتف النقال. لمؤسسة سوا الحق باستخدام الفيلم في مواقع التواصل الاجتماعي وأماكن أخرى بهدف التوعية لمكافحة العنف. Advertisements كيفية التقديم يتم إرسال الأفلام المصورة على البريد الإلكتروني [email protected] مرفقًا بالمعلومات الخاصة بالمشترك (الاسم الرباعي، العمر، النوع الاجتماعي، المهنة، العنوان الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني). آخر موعد للتقديم: 17 آذار (مارس) 2019 الساعة 23:59. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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