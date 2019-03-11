شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال لـ"النواب": سأخصص جائزة لأكثر المحافظات حضورا بالجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كافة النواب بالدخول إلى القاعة العامة للبرلمان لأخذ التصويت النهائى على 6 تشريعات سبق ووفق عليها مجلس النواب فى مجموعها، وذلك نظرًا لتطلبها أغلبية الثلثين.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، موجهًا حديثة للنواب: "سأضطر لإعلان أسماء النواب المتواجدين فى القاعة فقط وهنبدأ النشر".

وأضاف رئيس البرلمان، أنه سيخصص جائزة لأكثر المحافظات حضورًا والتزاما بمواعيد الجلسات العامة، مشيرًا إلى محافظة القاهرة من أقل المحافظات حضورًا داخل القاعة العامة، قائلًا: "هل تعلمون من أصل 53 كام واحد حاضر".

وفى السياق ذاته، طالب عبد العال، قيادات ائتلاف دعم مصر، بتحمل المسئولية فى إحضار أغلبية الثلثين إلى الجلسات، موجهًا حديثة لرئيس الائتلاف فى ممازحة : مش راضى عن الالتزام، اعمل جزاءات للى مش بيحضر، ويبعد عن الائتلاف.

كما طالب الدكتور على عبد العال، وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار، بعدم التوقيع على أى طلبات للنواب داخل القاعة وأثناء انعقاد الجلسة العامة.

وفى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب إحالة قانونين إلى اللجان النوعية المُختصة.

وتشمل التشريعات المٌحالة، مشروع قانون نيابى بشأن تعديل قانون المنظمات الأهلية، وذلك بإحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكاتب الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع قانون نيابى بشأن تنظيم المعاملات الإليكترونية، وذلك إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.





















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