شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: إقبال يتمتع بالهدوء فى الاقتراع بأشمون ولم نتلق شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن العملية الانتخابية بدائرة أشمون بالمنوفية فى ثانى أيام التصويت تسير بهدوء حتى الآن ولم تتلقى الهيئة الوطنية أى شكاوى من الناخبين أو أطراف العملية الانتخابية، مؤكدا أن الإقبال يتمتع بالهدوء.

وأضاف الشريف، لـ"الخليج 365"، أن التصويت مستمر حتى التاسعة مساء أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء التصويت يتم عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية فى وجود المرشحين أو مندوبهم.

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وتابع، ومن المقرر أن ترسل اللجان الفرعية بالدائرة محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات بكل لجنة إلى اللجنة العامة بالمحافظة والتى تقوم بدورها بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية صباح اليوم فى تمام التاسعة أبوابها لليوم الثانى والأخير للاقتراع بدائرة أشمون بالمنوفية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وذلك بعد وفاة نائب الدائرة محمود الخشن.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا، فيما يتنافس بالانتخابات 18 مرشحا.