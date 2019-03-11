المفتي دريان استقبل وفد كلية اللاهوت المعمدانية العربية ومستشار الحريري

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفدا من معهد دراسات الشرق الأوسط بكلية اللاهوت المعمدانية العربية بالمنصورية بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار محمد السماك.

وبعد اللقاء أكد مارتان عقاد "أننا تشرفنا بلقاء سماحته واطلعناه على المبادرات التي نقوم بها في معهد دراسات الشرق الأوسط في كلية اللاهوت المعمدانية العربية بالمنصورية التي تهدف الى تفعيل الحوار بين رجال الدين على الأرضية الشعبية لتفعيل العمل والحياة المشتركة في لبنان على أساس القيم المشتركة بين طوائفنا، وكل ذلك كان هدفه تفعيل تعاليم السيد المسيح بان نكون صانعي السلام وهذا هو اهم شيء ببحثنا على العيش مع بعضنا".

واستقبل دريان مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري قاسم عبد العزيز الذي أكد "أنني تشرفت بلقاء سماحته وأبلغته تأييد أهالي الضنية لمواقفه الداعمة لمسيرة الحريري، وتفعيل العمل الحكومي، ووجهت اليه الدعوة لزيارة منطقة الضنية، ووعد بتلبيتها ومن هذه الدار نتوجه الى جميع اللبنانيين ليحذو حذو صاحب السماحة بالدعوة الى الوحدة الوطنية والتكاتف والعمل كفريق واحد لإنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية التي يتخبط بها".

كما استقبل المفتي دريان رجل الأعمال كميل مرا وبحث معه في الأوضاع العامة والشؤون الاقتصادية والمعيشية.