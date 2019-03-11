اجتماع للهيئة الادارية لجمعية تجار محافظة النبطية

عقدت الهيئة الادارية لجمعية تجار محافظة النبطية برئاسة جهاد فايز جابر لقاءً مع رئيس بلدية مدينة النبطية احمد كحيل بحضور عضوي المجلس البلدي حسان صفا وعفيف معتوق ، والمستشارالاعلامي للجمعية الزميل فادي زين الدين وتم التباحث بالوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه السوق التجاري لمدينة النبطية وتناول اللقاء سبل التعاون لايجاد حلول تعزز السوق التجاري ووضع التجار والمؤسسات في المدينة وعرض رئيس الجمعية لرئيس البلدية مشروع تعمل الجمعية لاقامته في المدينة خلال شهر رمضان المبارك والذي سيكون عامل جذب للمواطنين الى المدينة خلال الاعياد بدوره، رحب كحيل بهذا المشروع وكل مشروع يعزز السوق التجاري ويساعد في نهضة الوضع الاقتصادي واضعا كل امكانيات البلدية في خدمة كل ما يخدم المدينة ويعزز دورها الاقتصادي والتجاري في المنطقة لتبقى واحة علم وعمل كما كانت بتعاون وتضافر جهود فعالياتها في جميع النواحي.

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