نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام: العروضات عن العاملات بالخدمة المنزلية تسيء لكرامة الإنسان

لفتت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان إلى أنه "كثُرت في الآونة الأخيرة الإعلانات المعلنة عن عروضات عن عاملات في الخدمة المنزلية وهذه الإعلانات تسيء لكرامة الإنسان، وتحمل في باطنها إهانات للعاملات وهي بذلك تسيء الى سمعة بلدنا ومواطنينا ولا تعبر أبداً عن قناعاتنا ومبادئنا وأخلاقيات مهنتنا"، داعيةً وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام الى "الإسراع بإعلان التنبيهات وإجراء كافة التحقيقات وأخذ الإجراءات الرادعة التي تضع حدّاً لكل من تسوّل له نفسه في المستقبل القيام بهكذا أفعال مسيئة تخدش الإنسانية".

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن "هذه الإعلانات لا تضعها مكاتب مرخصة بل أفراد وسمساسرة وإذا ما تبين بأن أي مكتب مرخص يقف وراء بعض هذه الأفعال،تجب محاسبته فوراً ومعاقبته وسحب رخصته ليكون عبرة لمن اعتبر".

ونؤكد حرصنا على احترام الإنسان والعاملات الأجنبيات على اختلاف عروقهنّ وجنسياتهنّ مع ضرورة احترام كافة القوانين في هذا القطاع منعاً التجاوزات وسعياً منّا إلى تنظيم هذا القطاع وتقدّمه.