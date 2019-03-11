اللواء خير تفقد أعمال التزفيت في مزرعة النهر عالية

تفقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير اعمال التزفيت على طريق مزرعة النهر بعد الانهيار الذي تسببت به الامطار الغزيرة قبل مدة. وحضر مع اللواء خير وفد من الاستشاري شركة خطيب وعلمي، في حضور وكيل داخلية الجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي جنبلاط غريزي ومعتمد المنطقة الأولى طارق سلمان ورئيس بلدية الرملية المهندس نضال سلمان.

وأكد خير "العمل لاصلاح الطريق بشكل نهائي"، مشيرا الى انه "على تواصل دائم مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب لهذه الغاية"، مشيرا الى "ان تعبيد الطريق اليوم هو عمل موقت ريثما يتحسن الطقس لتتمكن الورش من اصلاحها بشكل نهائي.