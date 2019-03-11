بو صعب استقبل النجاري وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل وزير الدفاع الياس بو صعب، السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري الذي قدَّم له التهنئة لمناسبة تولِّيه منصب الدفاع في الحكومة اللبنانيَّة وخلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتمَّ الاتفاق على السعي إلى تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين على الصعيدين العسكري والاقتصادي وتنظيم زيارات متبادلة بين وزيري الدفاع المصري واللبناني.
كما اكد السفير "موقف وزير الدفاع المتعلق بوحدة الاراضي السورية وفق ميثاق جامعة الدول العربية الذي اعلن عنه خلال مؤتمر ميونخ"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف يتطابق مع موقف جمهورية مصر العربية من هذه القضية. وتمَّت الإشادة باستقرار الوضع الأمني في لبنان ما يعد بموسم سياحي ناجح".
كما التقى عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت.
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