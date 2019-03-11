قوى الأمن نظمت محاضر ضبط بحق أصحاب ملاهٍ ليلية تستقبل قاصرين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن دوريات من قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية، قامت خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، بتنظيم ثلاثة محاضر ضبط بحق ملاهٍ ليلية في عيون السيمان، الكرنتينا، ووسط بيروت، عمد أصحابها إلى استقبال القاصرين وتقديم المشروبات الكحولية لهم"، محذرة أصحاب تلك الملاهي من السماح للأشخاص القصَّر بالدخول اليها وفقاً لأحكام القانون، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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