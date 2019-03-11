قوى الأمن: تدابير سير في صيدا اليوم وغدا بسبب تعبيد إحدى الطرق

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات ستقوم بتعبيد المسلك الغربي من الطريق الممتد من تقاطع العلم الكبير في شارع الزعتري وصولًا إلى تقاطع جامع أبو بكر الصديق- صيدا، وذلك اعتبارًا من الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 11 آذار 2019، ولحين الانتهاء في يوم غد 12 آذار 2019".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور على المسلك المذكور، وتحويل السير بإتجاه الكورنيش البحري"، مركزّةً على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".