جابر: سنقوم بلجنة متابعة تنفيذ القوانين بتحضير أسئلة نيابية إلى كل وزارة

عقدت لجنة متابعة تنفيذ القوانين جلسة برئاسة ياسين جابر والذي اكد أن اللجنة قررت القيام بزيارات إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وسنقوم بتحضير أسئلة نيابية إلى كل وزارة وكل وزير لديه مشلكة مع تطبيق قوانين معاينة وزارته،كما سنقوم بدعوة وزراء إلى اجتماع مع اللجنة من أجل متابعة الموضوع ونتمنى ان نحدث خرقا بهذه القضية.

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