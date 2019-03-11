الرئيس عون عرض مع خوري مواضيع سياسية واجتماعية مختلفة

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع الوزير السابق رائد خوري، الاوضاع الاقتصادية في البلاد ولاسيما متابعة خطة النهوض الاقتصادي التي وضعتها الحكومة السابقة انطلاقا من التقرير الذي اعدته مؤسسة "ماكينزي" بالتعاون مع الوزارات والادارات والهيئات اللبنانية المختصة.

كذلك تطرق البحث الى الاجراءات التي اتخذت في موضوع المولدات الكهربائية الخاصة وضرورة متابعتها لاسيما وان اللبنانيين تلقوا بارتياح كبير الاجراءات التي كانت اتخذت في الحكومة الماضية لضبط عمل اصحاب المولدات لما فيه مصلحة المواطنين.