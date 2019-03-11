لجنة الدفاع تابعت درس مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية

تابعت لجنة الدفاع الوطني برئاسة سمير الجسر درس مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية واسمتعت إلى آراء ممثلي شركات الاعلانات وبلدية بيروت وممثلي وزارتي المالية والداخلية وأرجأت الدرس إلى جلسة مقبلة بعدما طالبت بتقديم ملاحظات من شركات الاعلانات والداخلية والبلدية حول المشروع.

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