القوات: الالتزام باللائحة التوافقية كاملة بإنتخابات الرابطة المارونية

أكد رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب "القوات اللبنانية" والمكلف بملف انتخابات الرابطة المارونية أنطوان مراد "أهمية الالتزام باللائحة التوافقية كاملة برئاسة النائب نعمة الله ابي نصر والمدعومة من حزب "القوات اللبنانية" الذي يمثله رسميا المحامي جوزف نعمة، علما أن اللائحة تضم أصدقاء وأسماء تلقى الدعم والاحترام".

ولفت إلى أنه "ليس للحزب أي مرشحين آخرين سوى من اعتمدهم أو يدعمهم على اللائحة التوافقية المذكورة، لا سيما بعدما تم الاتفاق على برنامج عملها في إطار تفعيل دور الرابطة وتطويرها عبر الجمع بين الخبرة وعنصر الشباب".