وزير الدفاع الفنزويلي: البدء بعملية مراقبة جوية لحماية نظام الطاقة في البلاد

كشف وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، أن "الجيش بدأ عملية مراقبة جوية لحماية نظام الطاقة في البلاد، ومنع وقوع المزيد من حوادث تخريب شبكة الكهرباء"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية أطلقت اليوم نظام مراقبة جوية لخطوط الطاقة، كما وضعت جميع الأهداف الاستراتيجية من يوم أمس وتحت الحماية المادية على مستويات مختلفة، من أجل تثبيت النظام ومنع أي هجوم آخر".

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