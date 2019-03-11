الخارجية الروسية: تأجيل زيارة لافروف إلى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه "نظرا للتعديلات في جدول أعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فقد تأجلت زيارته إلى مدينة أنطاليا في تركيا المعلنة من قبل، للمشاركة في الجلسة السابعة لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، من الـ 12 إلى الـ 18 من شهر آذار".

وأوضحت الخارجية الروسية أن قرار تأجيل الزيارة جاء بالاتفاق مع الجانب التركي.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت سابقا، أن لافروف، سيشارك خلال زيارته إلى تركيا يومي 12-13 آذار الحالي، إلى جانب نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، باجتماع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي التركية الروسية المشتركة المنبثقة عن مجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى.