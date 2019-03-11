أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه "خلال 6 أعوام حصلت القوات المسلحة على 109 صواريخ بالستية عابرة للقارات من نوع "يارس" وعلى 108 صواريخ بالستية للغواصات وعلى 3 ثلاث غواصات استراتيجية من نوع "بوري" وعلى 57 جهازا فضائيا و7 غواصات و17 منظومة صاروخية "بال" و"باستيون" و3712 دبابة حديثة وغيرها من الدروع، وعلى أكثر من الف طائرة ومروحية".
وخلال اجتماع موسع للجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، لفت شويغو إلى "تعزيز قوام القوات في شبه جزيرة القرم، والذي بدوره سيضمن حماية أراضي شبه الجزيرة ومصالح روسيا في البحر الأسود".
وأوضح أن "الإجراءات التي تم اتخاذها بحلول عام 2019 سمحت بزيادة عدد حاملات الأسلحة الطويلة المدى والعالية الدقة براً وبحراً وجواً أكثر من 12 مرة، والصواريخ المجنحة العالية الدقة، بأكثر من 30 مرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الروسي: القوات الروسية حصلت على أكثر من 200 صاروخ بالستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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